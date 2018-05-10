بدء احتفالات اليوبيل الذهبي لـ«العذراء» بالزيتون

بدأت منذ قليل دورة السيدة العذراء بكنيستها بالزيتون، في إطار احتفالات اليوم الأول بذكرى اليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء بالكنيسة ذاتها.



طافت الدورة حول الكنيسة التي شهدت حدث التجلي عام ١٩٦٨، ثم عبرت الشارع إلى الجهة المقابلة ودخلت الكاتدرائية التي بنيت عقب معجزة التجلي.



كانت الاحتفالات قد بدأت صباح اليوم بإقامة ٤ قداسات بالكنيسة القديمة والكاتدرائية شارك فيها ٥ من أحبار الكنيسة.



وتحتفل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون اعتبارًا من اليوم وحتى صباح الأحد بذكرى مرور خمسين سنة على تجلي العذراء والدة الإله بالكنيسة ذاتها، والذي بدأ يوم ٢ أبريل من عام ١٩٦٨ واستمر وقتها لفترة كبيرة.



وتتضمن الاحتفالات العديد من الفقرات من كلمات لأحبار الكنيسة والآباء الكهنة إلى جانب فقرات تسجيلية تؤرخ لحدث التجلي.