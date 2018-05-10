أوراسكوم: ربط محطة كهرباء البرلس بالشبكة القومية إنجاز تاريخي

أعلنت شركة أوراسكوم للانشاءات، عن ربط المحطة الأولى -محطة كهرباء البرلس- من محطات إنتاج الكهرباء الثلاث التي تقوم على تنفيذها الشركة الألمانية سيمنس في البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أن محطة كهرباء البرلس للطاقة، هي المشروع الأول من بين المشاريع الثلاثة الكبرى الذي يتم ربطه بشكل كامل وناجح على الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر، والتي تضم 4 وحدات مشتركة.



وقامت شركة أوراسكوم للانشاءات ببناء محطة كهرباء البرلس ومحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، وهما أكبر محطتين كهرباء في العالم، ويعد بناء هذه المحطات إنجازا تاريخيا، ساهم بشكل أساسي في إنهاء مشكلة الطاقة في مصر بأيد مصرية وفي فترة زمنية وجيزة.