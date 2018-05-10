فضل شاكر «لديه أقوال أخرى»: بريء من قتال الجيش اللبناني

عادت أزمة الفنان اللبناني فضل شاكر مرة أخرى لتتصدر المشهد الإعلامي بمختلف الوطن العربي، بعد أن قررت شركة العدل حذف صوت المطرب اللبناني من تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من بطولة الفنانة يسرا.



وأكدت الشركة أنها لم تكن تعلم بالوضع القانوني لفضل شاكر في لبنان، لذلك تم التعاقد معه وعندما كان رد الفعل غير ما كان متوقعًا اتخذ قرارًا بعدم التعامل معه، لتورطه في أحداث مدينة عبرا التى راح ضحيتها ضباط وأفراد من قوات الجيش اللبناني.



وعلق فضل شاكر من خلال صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»: " لكل شخص يظن أن متورط في ذلك لقد أخذت حكم البراءة من قتل الجيش اللبناني، لكن تم الحكم إلي بـ15عاما بسبب تهمة إهانة دولة صديقة !!"