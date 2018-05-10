ارتفاع حصيلة ضحايا سد كينيا إلى 44 قتيلًا و40 مفقودًا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في مقاطعة (ناكورو) الكينية، الخميس، إلى 44 قتيلًا، بينهم 20 طفلًا، فيما فقد نحو 40 شخصًا، حسبما أوردت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية نقلًا عن مسئولين في البلاد.



كان الطمي والمياه الفائضين من سد "باتل" قد غمرا المنازل على مدى كيلومترين، وجرفت قرية بأكملها تقريبا بسبب الفيضان.



وأعلن المسؤولون انتشال جثث الضحايا وإنقاذ 40 شخصًا ونقلهم إلى المستشفيات، ومن المقر أن يزور وزير الداخلية فريد ماتيانجي موقع الكارثة اليوم.



وكان السد قد فاض، أثناء الليل، بعد هطول أمطار غزيرة، ما سبب دمارًا هائلًا في قرية سولاي بمقاطعة (ناكورو) على بعد 190 كيلومترا شمال غربي العاصمة نيروبي.