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الخميس 10/مايو/2018 - 08:15 م

مدير الشباب والرياضة ببسيون: استلام ملعب محمد صلاح.. 17 مايو

محمد صلاح
محمد صلاح
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2165293

قال فتحي الحشاش، مدير إدارة الشباب والرياضة ببسيون، إن أعمال التجهيز والتنجيل وإنارة الملعب الخماسي لمركز شباب محمد صلاح بنجريج، تتم من خلال الشركة العالمية وهي الشركة المصرية، بناءً على توجيهات محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.
وأكد الحشاش أنه سيتم استلام الملعب في 17 مايو، بمعرفة لجنة من وزارة الشباب ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، وأنه سيكون ضمن لجنه الاستلام، مشيرًا أن الملعب الخماسي الموجود بالمركز سيكون من أفضل الملاعب الخماسية في مصر، وسيستقبل الدورات الرمضانية هذا العام.

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