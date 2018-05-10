القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 08:13 م

الفلبين تنشر سفنًا مزودة بالصواريخ لردع المتمردين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2165292

أعلنت الفلبين، الخميس، اعتزامها لأول مرة، نشر سفن حربية هجومية مزودة بالصواريخ خلال 3 أشهر.

ونقلت روسيا اليوم الإخبارية عن قائد سلاح البحرية الفلبينية روبرت ايمبدراد قوله إن إطلاق هذه السفن يأتي لأغراض الدفاع والردع وتوجيه الضربات المحتملة إلى العناصر المتمردة فى الفلبين.

وكشف قائد البحرية الفلبيني أن بلاده تعتزم- أيضًا- إدخال غواصات وتوربيدات ومعدات دفاعية أخرى مهمة في الخدمة ضمن إطار برنامج تطوير سلاح البحرية.

وأشارت (روسيا اليوم) إلى أن الخبراء قاموا بالفعل بنصب هذه الصواريخ - الإسرائيلية الصنع التى يبلغ مداها 8 كيلومترات- فى 3 سفن هجومية.

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