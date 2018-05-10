«أوراسكوم» تعلن عن تسجيل 20000 عامل بشهادة «أمان» (صور)

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن تسجيل عشرون ألف عامل لديها بشهادة "أمان"، يأتي ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة بضرورة توفير حماية تأمينية للعامل وخاصة العمالة الحرة.



وقامت الشركة بتوزيع الشهادات أمس الأربعاء، بمقر مشروع وزارة الدفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة على العاملين بالشركة.



وتستهدف هذه الشهادة – التي تبلغ مدتها 3 سنوات تجدد تلقائيًا - في الأساس، توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة.