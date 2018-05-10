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الخميس 10/مايو/2018 - 08:12 م

«حبيب» يشيد بمستوى الاستثمار الصينى ببني سويف

المهندس شريف حبيب
المهندس شريف حبيب
بنىى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2165290

أشاد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بمستوى وتطور الاستثمار الصيني على أرض المحافظة والذي يؤكد على التعاون المثمر بين مصر والصين الذي يشهد أفضل أحواله في تلك الفترة.

وقال حبيب إن ضخ مزيد من الاستثمارات وإنشاء المشروعات يعد دليلًا واضحًا على تنافسية المقومات التي تمتلكها المحافظة في مجال الاستثمار وامتلاكها مناطق صناعية واعدة، وأن المناخ الاستثماري في مصر أصبح مؤهلا وجاذبًا لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

جاء ذلك على خلفية زيارة وفد صيني ضم مسؤولي شركة "أنجل ييست الصينية" لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعلان الشركة عن قيمة الاستثمارات في التوسعات الجديدة لمصنع "خميرة أنجل ييست" بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل، والتي وصلت إلى مايقارب الـ55 مليون دولار، بالإضافة إلى منتجات وأنشطة جديدة مثل مكسبات الطعم وأسمدة وأعلاف.

وتنتج مجموعة "أنجل" بشكل عام الخميرة ومكونات الخبز، ومستخلصات الخميرة، ومنتجات التوابل، ومنتجات صحية للإنسان، وخميرة الوقود "الايثانول"، والانزيمات، ومنتجات تغذية الحيوانات، وأسمدة حيوية، وأعلاف حيوانية.

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