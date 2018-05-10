«الانتخابات العراقية»: 78% نسبة التصويت في الاستحقاق النيابي

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الخميس، أن نسبة التصويت في الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية بلغت 78%.



وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن أكثر من 700 ألف شاركوا في التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن أكثر من 22 مليون عراقي سيشاركون في الاقتراع العام.



جرت اليوم عملية التصويت الخاصة للانتخابات البرلمانية في العراق، التي شملت أفراد القوات المسلحة، والمرضى بالمستشفيات ونزلاء السجون في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان.