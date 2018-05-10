تشريح جثة حارس قتل على يد ساكن في العقار بالسلام

أمر مصطفى مخلوف، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، الخميس، بتشريح جثة حارس عقار قتل بطلقات نارية (خرطوش) على يد أحد سكان العقار محل حراسته بالسلام.



وصرحت النيابة بتسليم جثة المجني عليه لذويه لدفنه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتواصل النيابة سماع شهود العيان من أفراد الشرطة المصابين وحارس عقار نشبت بينه وبين المتهم مشاجرة صباح اليوم الخميس لخلافات بينهم.



وكشفت التحقيقات الأولية عن نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، ظنا من الأول أن الحارس يبلغ أخباره لزوجته الغاضبة منه.



واستعلمت النيابة عن حالة المتهم الذي يخضع للعلاج بمستشفى السلام بعد إصابته من قبل الأهالي وقوات الشرطة.



وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المستخدم في واقعة وإحالته للمعمل الجنائي لإعداد تقرير بشأنه.‎