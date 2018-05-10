الأمم المتحدة تدعو تل أبيب وطهران لوقف الأعمال العدائية

قالت الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريس حثّ إسرائيل وإيران على "الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية" والإجراءات الاستفزازية لتجنب "حريق جديد" في الشرق الأوسط.



أكد الناطق ستيفان دوجاريك للصحفيين في الأمم المتحدة: "تم الحفاظ على قوة حفظ السلام في هضبة الجولان مع الجيشين السوري والإسرائيلي، وحث الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974".



وشدد على أن الأمين العام تابع "بقلق بالغ" تقارير ليلية عن إطلاق صواريخ من سوريا تستهدف المواقع الإسرائيلية.