القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 07:55 م

إيني: الشركة تسترد جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران

كلاوديو ديسكالزي
كلاوديو ديسكالزي
dostor.org/2165274

أبلغ كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لإيني المساهمين في اجتماعهم السنوي، الخميس، أن
شركة الطاقة الإيطالية الكبرى استردت جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران عن الاستثمارات السابقة، وليس لديها خطط لأي مشروعات جديدة هناك.

كان ديسكالزي يرد على تساؤلات بعدما قررت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران ونبذ اتفاقية دولية وُقعت في عام 2015 لكبح أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات أمريكية وأوروبية.

وقال إن النشاط الوحيد الباقي لإيني في إيران يتمثل في مشتريات شهرية من النفط بواقع مليوني برميل، في إطار عقد ينتهي أجله في نهاية العام، مضيفا أن أي عقوبات ستستغرق ستة أشهر للبدء في تنفيذها.

وتابع أن تلك الإمدادات يمكن الحصول عليها من مصادر في أماكن أخرى.

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