إسرائيل: لن نسمح لإيران بتأسيس وجود عسكري في سوريا

أبلغت إسرائيل كلا من مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، أنها لن تسمح لإيران "بتأسيس وجود عسكري في سوريا".



ودعا مندوب تل أبيب الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، مجلس الأمن، إلى إدانة الهجوم الإيراني، أمس الأربعاء، وطالب طهران بإزالة وجودها العسكري من سوريا.



جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعث بهما "دانون" إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي، السفيرة البولندية جوانا ورونيكا، و"غوتيريش"، تلقت الأناضول نسخة من كل منهما.



وقال المندوب الإسرائيلي في رسالتيه: "يتعين على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي، بينما يهاجم نظام استبدادي (يقصد إيران) دولة ذات سيادة (يقصد إسرائيل)، ولايزال يهدد وجود دولة عضو في الأمم المتحدة".