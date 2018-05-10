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الخميس 10/مايو/2018 - 07:52 م

الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في «النقل البري»

صلاح اللوزي
صلاح اللوزي
أ ش أ
dostor.org/2165271

بحث مدير عام هيئة النقل البري، صلاح اللوزي، الخميس، مع مدير عام هيئة النقل البري العراقي، عماد الأسدي، العديد من الملفات والقضايا المتصلة بالنقل بين البلدين على صعيد البضائع والأمور اللوجستية وتسهيل دخول البضائع الأردنية.

وأكد الجانبان تذليل الصعوبات التي تواجههما على صعيد التبادل التجاري وتوسيع آليات التنسيق المشترك في جميع المجالات بما يخدم البلدين، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والتفاهم للارتقاء بالخدمات المقدمة على صعيد النقل لدى الجانبين وتسهيل الإجراءات أمام الشاحنات وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي "طريبيل".

وتم خلال اللقاء بحث أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية وإلى دخوله حيز التنفيذ وتوسيع قائمة المنتجات المعفاة بين البلدين.

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