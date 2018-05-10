القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 07:47 م

الصيف دخل.. ازاي تحمي بشرتكِ من أشعة الشمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام جمال
dostor.org/2165269

تعانى الكثير من الفتيات من أشعة الشمس، حيث تتسبب في العديد من الحروق الجلدية، كما أن المستحضرات التجميلية لا تساعد على حماية البشرة بشكل فعال.

وهناك العديد من الأطعمة قادرة على حماية الجلد من الأضرار الناجمة عن الأشعة الفوق البنفسجية، فتساعد في توفير الحماية الداخلية للجلد ضد الحروق وتقلل من ظهور التجاعيد، سنقدم لكِ بعض الأطعمة التي تحميكِ من أشعة الشمس، وفقًا لما نشره موقع "هيليث" الطبي.

"الشاى الأخضر"
يحتوى الشاى الأخضر على مضادات أكسدة تعزز الصحة وتقلل من الضرر الجيني لخلايا جلد البشرة التى تساعد في الحماية من الأشعة الفوق البنفسجية.

"الجزر"
يعد الجزر والفواكه والخضروات الحمراء والصفراء والبرتقالي، التى تحتوى على الكاروتينات تساعد في التقليل من كثافة حروق الشمس.

"الفلفل الأحمر"
يساعد في الحد من كثافة حروق الشمس.

"الخضروات الخضراء"
تعد الخضروات الورقية المتمثلة في الخس الأخضر الداكن والسبانخ واللفت والشارد السويسري، من المصادر العليا التى تحتوى على مواد مضادة للاكسدة، والتي تساعد على وقوف نمو الخلايا الناجمة عن ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

"سمك السالمون"
يعد السالمون من الأسماك التى تحتوى على نسبة كبيرة من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية والأوميجا 3، حيث تساعد في الحماية من حروق الشمس والتغيرات الحمض النووي التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

"عين الجمل"
يتوفر عين الجمل في سمك السالمون والجوز حيث يحتوى على أحماض الدهنية تساعد في الحماية من حروق الشمس.

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