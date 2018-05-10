إخماد حريق في «معصرة ملوي» دون خسائر بشرية

تمكّنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق وقع بقرية المعصرة بمركز ملوي بمحافظة المنيا دون حدوث خسائر في الأرواح.



تلقى مدير الأمن إخطارًا، الخميس، من العميد منتصر عويضه، مدير إدارة البحث الجنائي بنشوب حريق بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده.



وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة ماشية بقطعة أرض مبنية بالبلوك الحجري ومسقوفة بالجريد ملك أحد المواطنين مقيم بذات الناحية، ما أسفر عن احتراق الحظيرة ونفوق عدد من رؤوس الأغنام.



وبسؤال مالك الحظيرة، أقر بأن نشوب الحريق ناتج عن قيام أحد الأشخاص بحرق مخلفات محصول قصب السكر بأرضه الزراعية المجاورة له، وامتدت النيران الى حظيرته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وكلّف مدير أمن المنيا إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة.