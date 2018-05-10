القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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اقتصاد
الخميس 10/مايو/2018 - 07:26 م

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة متضررة من خسائر «بي.تي»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2165252

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، متضررة من خسائر لسهم بريتيش تيليكوم (بي.تي) في أعقاب
تحديث للنتائج جاء مخيبا للآمال وخسائر لأسهم شركات المرافق، بينما هبطت الأسهم الإيطالية متأثرة بالتوترات السياسية في البلاد.

لكن القطاع المصرفي أظهر أداء إيجابيًا وهو ما ساعد في تقليص خسائر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة فقط.

وهبط سهم بي.تي بأكثر من 7 في المئة بعد أن قالت الشركة إنها ستستغني عن 13 ألف وظيفة في أحدث محاولة من أكبر مجموعة للإتصالات في بريطانيا لإعادة بناء نفسها بعد فضيحة محاسبية وتراجع في
النشاط.

وفي بورصة ميلانو هبط المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية واحدا في المئة مع صعود عوائد السندات وسط احتمال متزايد بأن حكومة من الأحزاب المناهضة للمؤسسة السياسية ستتولى السلطة.

ومن بين أكبر الخاسرين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس هبط سهم راندجولد لتعدين المعادن النفيسة 7 بالمئة بعد هبوط أرباحها الفصلية.

وأظهرت شركات المرافق أداء ضعيفا مع تراجع مؤشر القطاع 0.9 بالمئة متضررا من تحديث للنتائج جاء مخيبا للآمال من إينيل الإيطالية.

والتقطت أسهم شركات النفط أنفاسها بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف في الجلسة السابقة بدعم من صعود أسعار الخام في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران، وأنهى مؤشر القطاع الجلسة منخفضًا 0.9 بالمئة.

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