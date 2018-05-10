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الخميس 10/مايو/2018 - 07:17 م

تعليمات بعدم توثيق عقود للأجانب بوادي كركر في أسوان

تعليمات بعدم توثيق
حسام محفوظ
dostor.org/2165241

تلقي موظفو مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها على مستوى الجمهورية كتابًا دوريًا من مساعد وزير العدل للشئون الشهر العقاري، يحظر تسجيل أي عقود للأجانب بمنطقة «وادى كركر» بأسوان.

أوضح المنشور، الذى تم تعميمه أنه بناءً على تعلميات مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، يحظر تسجيل أى عقود للأجانب بمنطقة وادي كركر بأسوان، حيث تم رصد قيام العناصر السودانية بمحاولات شراء أو استثمار بمشروع الوحدات السكنية بالمنطقة.

وحمل المنشور الفني رقم 9 لسنة 2018 تعليمات بعدم توثيق التصديق على توقيعات ذوي الشأن من أصحاب الوحدات على تلك المحررات أو تحرير أى توكيلات بشأنها مع مراعاة تلك التعليمات بكل دقة.

في سياق متصل، تلقى الموظفون بالشهر العقاري تعليمات بحظر استخدام أي توكيلات عامة أو خاصة أو شهر لأي عقود شراء أو بيع لأراضي القرار الجمهوري بمدينة الشروق، إلاّ بموجب كتابي يتضمن تصريحًا واضحًا، مرفقا به إحداثيات الأرض معتمدة من مدينة المجتمعات العمرانية.

حيث تضمن المنشور أنه تنفيذ للقرارات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل حدود مدينة الشروق بضم مساحات الأراضي الصحراوية التى سبق قيام هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتخصيصها لأغراض الاستزراع ثم قام غالبية المواطنين بتغير النشاط الزراعي إلى أنشطة أخرى دون وجود أى مخطط عمراني للمنطقة دون سداد حق الدولة نتيجة تغير النشاط.

ونص المنشور أن ذلك للتأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للقيام بالعمل الجاد للإيقاف الفوري للعشوائيات الجديدة مع السير في تنمية المشروعات بمدينة الشروق، فإنه يحظر على استخراج أي توكيلات على تلك الأراضي.

تعليمات بعدم توثيق عقود للأجانب بوادي كركر في أسوان
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