إيران تنفي علاقتها بالهجوم على إسرائيل: «كذبة صهيونية»

قالت لجنة الدفاع في البرلمان الإيراني، الخميس، إن القوات الإيرانية لا علاقة لها بالهجمات التي استهدفت مواقع إسرائيلية.



وقال المتحدث باسم اللجنة محمد نوبنديجاني "هذه كذبة أخرى من النظام الصهيوني لأغراض دعائية"، مضيفا أن إيران ليس لديها قوات عسكرية في سوريا، وإنما مستشارون فحسب.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل ضربت "تقريبا كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا" بعد أن أمطرتها بعشرات الصواريخ الليلة الماضية، ردا على إطلاق إيران 20 صاروخا استهدفت مرتفعات الجولان.



وأضاف ليبرمان مهددًا إيران: "إذا أرادت إيران أن تمطرنا (بالصواريخ) فإننا سنغرقهم بطوفان".



وقال ليبرمان في مؤتمر أمني في هرتزيليا شمالي تل أبيب " لم تصل الصواريخ الإيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية، إما سقطت في سوريا أو اعترضها نظام القبة الحديدية (نظام الدفاع الصاروخي)".



من جهة أخرى، قال الجيش اللبناني في بيان له إن حطام تبادل الصواريخ سقط طوال الليل في عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان ولم يسفر عن سقوط ضحايا.