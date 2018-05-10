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الكرازة
الخميس 10/مايو/2018 - 07:16 م

البابا تواضروس الثانى يفتتح مؤسسة القديس مرقس لتوثيق التراث

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
أ ش أ
dostor.org/2165237

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، مقر مؤسسة القديس مرقس لتوثيق التراث، تزامنا مع الاحتفال بمرور 50 عاما على وصول رفات القديس مارمرقس إلى مصر في عهد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116 من تاريخ باباوات الكرسى المرقسى.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن افتتاح مقر المؤسسة يأتى في الذكرى الخمسين لعودة رفات القديس مرقس كاروز الديار المصرية إلى مصر في مايو ١٩٦٨، لافتا إلى أن مؤسسة القديس مرقس لتوثيق التراث القبطي تعنى بدراسة التاريخ الكنسي والقبطي، وتنظم العديد من الفعاليات والدراسات حول موضوعات قبطية تاريخية عامة ومتخصصة.

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