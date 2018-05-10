البنتاجون: قصور في التدريب والتخطيط وراء مقتل جنود النيجر

خلص تحقيق عسكري أصدر نتائجه البنتاجون، الخميس، إلى أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية قاتلت ببسالة رغم الصعاب الهائلة في المعركة ضد تنظيم داعش خارج تونجو تونجو بالنيجر، في حين أن عددا من العوامل ساهمت في الاشتباك، لم يتوافر عامل واحد تحت سيطرة القوات الأمريكية من العوامل التي تسببت في مقتل أربعة جنود من الجيش الأمريكي وأربعة من النيجر، بحسب البيان.



وقال مسئولون في البنتاجون: إن وزير الدفاع جيمس ماتيس اتفق مع ما جاء في نتيجة التحقيق، وأصدر الأوامر المناسبة لتغيير العقيدة والتدريب والإجراءات.



وأكد التقرير أن السبب المباشر لمقتل الجنود الأمريكيين في أكتوبر الماضي، كان مفاجأة تكتيكية مكمنها في زيادة أعداد قوة العدو بكثير عن قوتهم.



وقُتل الجنود الأربعة جميعًا أثناء قتالهم للعدو، ولم يقع أي منهم في الأسر، وواجه الجنود نيران أسلحة صغيرة وقنابل صاروخية ومدافع رشاشة وقذائف هاون.



وعلى ذات الصعيد، أفادت شبكة "إن بي سي"، بأن البنتاجون أشار إلى أن هناك إخفاقات متعددة تسببت في الكمين الذي تم نصبه ولقي الجنود حتفهم بسببه في النيجر.



وأشار التقرير النهائي الذي صدر اليوم إلى أن الفريق اتخذ قرارا متعمدا بملاحقة عناصر بارزة في تنظيم داعش، دون الحصول على موافقة من رتب ملائمة بالقيادة.



ووجّه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا باتخاذ خطوات فورية لمعالجة حالات القصور، ومنح كبار القادة أربعة أشهر لاستكمال التفتيش العسكري ووضع خطة لإجراء تغييرات إضافية.