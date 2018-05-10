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الخميس 10/مايو/2018 - 07:12 م

البرلمان الأوغندي يرفض مقترحًا أمميًا بنقل قاعدة لوجستيات خارج البلاد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2165235

ذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، أن المشرعين في أوغندا عارضوا مقترحًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنقل قاعدة لوجستيات رئيسية في البلاد إلى الخارج.

وأضاف الراديو أن المشرعين وصفوا هذا المقترح بغير العادل بسبب ما قدّمه الجنود الأوغنديون من تضحيات في الصومال خلال السنوات الماضية، حسبما أفاد الراديو، مشيرًا إلى أن جوتيريش قدّم مقترحًا الشهر الجاري إلى اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة لنقل هذه القاعدة من مدينة عنتيبي الأوغندية إلى العاصمة الكينية نيروبي.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الأمم المتحدة لخفض عدد مراكزها الإقليمية حول العالم.

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