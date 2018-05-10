زعيم ديمقراطي يحذر ترامب من اتفاق «سريع وسيء» مع كوريا الشمالية

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اليوم الخميس، إن الإفراج عن ثلاثة معتقلين أمريكيين "ليس إنجازا عظيما" لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وإن الرئيس دونالد ترامب يضعف السياسية الخارجية الأمريكية بإشادته بإطلاق سراحهم.



وقال شومر في المجلس إنه ما كان ينبغي أصلا احتجاز الأمريكيين الثلاثة.



وأضاف: "ما كان ينبغي الإشادة بالإفراج عنهم، كان ينبغي توقعه. هذا ليس إنجازا عظيما لكيم جونج أون كي نفعل ذلك".



وتابع إنه يجب على ترامب أن يسعى للحصول على التزامات قوية ويمكن التحقق منها من كوريا الشمالية بنزع السلاح.



وقال: "أخشى أن هذا الرئيس، بتلهفه لإبرام اتفاق ونيل الثناء والتقاط الصور التذكارية له، سيبرم اتفاقا سريعا وسيئا، وليس اتفاقا قويا ودائما".

