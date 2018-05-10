القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 07:07 م

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال جثمان «مريم»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
محمود السعدى
dostor.org/2165228

تستعد السلطات المختصة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال جثمان "مريم حاتم عبدالسلام" ضحية الاعتداء بمدينة نوتنجهام من جانب بعض العصابات هناك قادما من العاصمة البريطانية لندن عقب إفراج السلطات الإنجليزية.

ومن المقرر أن يصل الجثمان على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن فى تمام الساعة الرابعة من فجر غد الجمعة.

من جانبها؛ أعلنت سلطات المطار حالة الاستنفار القصوى بقرية البضائع استعدادا لاستقبال الجثمان، حيث سيقوم أطباء الحجر الصحى بمشاهدة التقارير الطبية المصاحبة للجثمان لمعرفة أسباب الوفاة، وستتم مباشرة الإفراج عن الجثمان، وستقوم سيارة إسعاف بنقله إلى منزل أسرتها.

كما ستقوم قوات الأمن بنشر أفرادها على المدخل رقم 35 التابعة للقرية، تحسبا لحضور العديد من أصدقائها وذويها.

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