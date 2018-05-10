القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
مصر
الخميس 10/مايو/2018 - 07:06 م

إزالة 125 حالة تعد على أراضي الدولة بالمحافظات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عبد الناصر محمد
dostor.org/2165227

واصلت قوات انفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأتها أمس الأربعاء بكافة المحافظات، في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات.

ومن جانبه؛ أكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التعامل مع كافة حالات التعدى بكل حسم وستسترد الدولة حقها كاملًا من المعتدين عليها.

وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى وجود تنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتوفير المعدات وعناصر التأمين اللازمة لتنفيذ الإزالة لكافة التعديات والتأكد من تنفيذ جهات الولاية الأخرى لنفس الإجراءات للحالات التي تخصها تحت إشراف المحافظات.

ورصدت غرفة العمليات طبقًا لتقريرها عن أعمال اليوم الأول لأعمال الإزالات في نطاق 23 محافظة بتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات بإجمالى (125 ) حالة تعدى على أراضى زراعية وأراضى مبانى.

وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.

يذكر أن اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية قد عقد اجتماعًا الأسبوع الجارى مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية بوزارة الرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة السكك الحديدية، بحضور الأمين العام للإدارة المحلية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.

موضوعات متعلقة

المحافظات تواصل محاربة مافيا العقارات المخالفة

«الجندى»: الدولة جادة فى مواجهة التعديات على أملاكها

«الجندى»: الحكومة تزيل التعديات على أراضى الدولة بعد 14 يونيو

حملات مكبرة لإزالة الكافيهات المخالفة بمدينة نصر

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ يومين

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 4 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ 5 أيام

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية يونيو المقبل

السيسى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى

الفلسطينيون يستعدون للجمعة السابعة لمسيرات العودة رغم التهديدات

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات البرلمانية في العراق

الأكثر قراءة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

ألبومات الصور

«قومي المرأة» يبحث زيارة الفيوم للتوعية بالكشف المبكر عن الأورام

فودة يوقع اتفاقية بـ40 مليون جنيه مع "المشروعات الصغيرة"

عاصفة ترابية في القاهرة

إقبال وإشادة من مواطني مطروح بمنافذ السلع المخفضة

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

كشكول

وزير التعليم العالي يُخاطب "المالية" بشأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وزير التعليم العالي يُخاطب "المالية" بشأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الدفاع المدني يخمد حريقاً بجوار مدارس الحسام ولا إصابات بين الطلاب

بالتفاصيل.. استعدادات جامعة جنوب الوادي لامتحانات التيرم الثاني

"اليقظة الدوائية" دورة تدريبية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

الأمصار

سقوط صاروخ إسرائيلي على الأراضي اللبنانية

للمرة السابعة.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول

سفير روسيا في لاتفيا: الهجوم على السفارة في موسكو عمل استفزازي

الأمين الأممي يحث الجهات في سوريا على وقف جميع الأعمال العدائية

ترحيل 75 مهاجرا مغربيا من ليبيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

شاهد.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها

أستراليا تطلق وكالتها الفضائية الوطنية

"الشواء" ممنوع في مونديال روسيا 2018

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads