إزالة 125 حالة تعد على أراضي الدولة بالمحافظات

واصلت قوات انفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات، عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأتها أمس الأربعاء بكافة المحافظات، في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات.



ومن جانبه؛ أكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التعامل مع كافة حالات التعدى بكل حسم وستسترد الدولة حقها كاملًا من المعتدين عليها.



وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى وجود تنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتوفير المعدات وعناصر التأمين اللازمة لتنفيذ الإزالة لكافة التعديات والتأكد من تنفيذ جهات الولاية الأخرى لنفس الإجراءات للحالات التي تخصها تحت إشراف المحافظات.



ورصدت غرفة العمليات طبقًا لتقريرها عن أعمال اليوم الأول لأعمال الإزالات في نطاق 23 محافظة بتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات بإجمالى (125 ) حالة تعدى على أراضى زراعية وأراضى مبانى.



وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.



يذكر أن اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية قد عقد اجتماعًا الأسبوع الجارى مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية بوزارة الرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة السكك الحديدية، بحضور الأمين العام للإدارة المحلية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.