طالب يقطع وجه زميله داخل مدرسة كفر الجبل بالهرم

شهدت مدرسة إعدادية بمنطقة كفر الجيل بالهرم مشاجرة بين عدد من الطلاب، ما أسفر عن إصابة طالب بجرح قطعي بالوجه، حيث اعتدى عليه زميله بسلاح أبيض، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى الرائد محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بمدرسة إعدادي بمنطقة كفر الجبل.



وبإجراء التحريات تبين أن طالب يدعى " م. ر " اعتدى على طالب يدعى "م. ص " بسلاح أبيض، فسبب له جرح قطعى بوجهه، بسبب خلافات سابقة بينهما.



تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب المتهم، وتولت النيابة التحقيق.