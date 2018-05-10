فرقة للتدخل السريع في المسجد النبوي خلال رمضان

أعلن مصدر أمني سعودي، الخميس، أن السلطات الأمنية خصّصت "فرقة للتدخل السريع" في المسجد النبوي في المدينة المنورة خلال رمضان المقبل.



وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، العقيد محمد بن مزعل البيضاني في مؤتمر صحفي عقد الخميس، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن أبرز ملامح خطة الطوارئ بمنطقة المدينة المنورة خلال رمضان، إنها تتضمن تخصيص فرقة للتدخل السريع بالمسجد النبوي الشريف، وكذلك فرقة للتدخل في الساحات الخارجية وفرق لرصد الغازات وعوادم السيارات في مواقع الحرم والأنفاق، إلى جانب فرق تنفيذ أعمال الحماية المدنية في التعامل مع حوادث المواد الخطرة وأعمال الإغاثة والإخلاء والإيواء".



وأشار البيضاني إلى "متابعة تطبيق اشتراطات السلامة في جميع منشآت إسكان زوار المسجد النبوي الشريف والأسواق والمراكز التجارية، وتنفيذ حملات المسح الوقائي للمنطقة المركزية".



من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي في بداية المؤتمر أن الخطة العامة للطوارئ خلال رمضان تتضمن أعمال الوقاية من المخاطر والسلامة، والتدخل لمباشرة كافة البلاغات عن الحوادث من خلال الانتشار المدروس لوحدات الدفاع المدني وفرق التدخل السريع الثابتة والمتحركة والموسمية، في جميع أرجاء مكة المكرمة بدءًا من مداخلها البالغ عددها 5 مداخل رئيسية".



وأوضح المطرفي أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى مستوى مثالي من سلامة وأمان زوّار بيت الله الحرام، لافتًا إلى أنه تمت مضاعفة أعداد المتطوعين عن العام الماضي، مؤكدًا أن المشاركة النسائية في الأعمال التطوعية ستكون حاضرة أيضًا.