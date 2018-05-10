بالأرقام.. مصادر تكشف تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو

كشفت مصادر مطلعة فى مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات من إدارة المترو بتعليق اللوائح المعدنية على شبابيك التذاكر، استعداد لرفع قيمة التذكرة والتى قد أعلن عنها الدكتور هشام عرفات وزير النقل منذ فترة.



وأضافت المصادر لـ "الدستور"، إنه من المفترض أن يتم وضع المنشور الخاص بالتسعيرة الجديدة للمترو اليوم بعد مواعيد التشغيل، ليبدأ تطبيق نظام التذاكر الجديدة بداية من غدا الجمعة فى كافة الخطوط الخاصة بالمترو.



وتابعت المصادر، إن هناك مجموعة من المهندسين والعاملين فى المترو يقوموا بالاستعداد للتعامل مع المواطنين غدا لشرح التسعيرة الجديدة لهم ولتوضيح الأمر بالكامل حتى لا يختلط الأمر على المواطنين.



وأوضحت أن المهندس على فضالى رئيس شركة المترو، قام بعدة جولات ليلية للتأكد من فاعلية نظام الماكينات الذكية الجديدة، والتى يبلغ عددها 850 ماكينة تم تركيبها خصيصا لحساب عدد المحطات التى يستقلها المواطن ومن ثم معرفة التسعيرة الخاصة بالتذكرة.



ومن جانب آخر؛ أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، إن تفعيل نظام التذكرة الجديد سيكون غدا الجمعة بنسبة 90%، وذلك لتفادى الخسائر البالغة التى يعانى منها المترو بصورة واضحة.



وأكد المصدر لـ "الدستور"، إن التسعيرة الجديدة للمترو، كان من المفترض أن يتم تطبيقها منذ فترة إلا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل أصدر قرار بتأجيل الأمر إلى حين الإنتهاء من العام الدراسى وليسمح للطلبة باستخراج اشتركات جديدة.



وتابع المصدر: "إن التسعيرة الجديدة للمترو ستكون 2 جنيه لأول 9 محطات فى المترو، على أن يصل استقلال المترو بالكامل من المرج وحتى حلوان بتكلفة 7 جنيه للتذكرة".