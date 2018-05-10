القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
مصر
الخميس 10/مايو/2018 - 06:58 م

بالأرقام.. مصادر تكشف تفاصيل زيادة أسعار تذاكر المترو

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
علا غزال
dostor.org/2165218

كشفت مصادر مطلعة فى مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات من إدارة المترو بتعليق اللوائح المعدنية على شبابيك التذاكر، استعداد لرفع قيمة التذكرة والتى قد أعلن عنها الدكتور هشام عرفات وزير النقل منذ فترة.

وأضافت المصادر لـ "الدستور"، إنه من المفترض أن يتم وضع المنشور الخاص بالتسعيرة الجديدة للمترو اليوم بعد مواعيد التشغيل، ليبدأ تطبيق نظام التذاكر الجديدة بداية من غدا الجمعة فى كافة الخطوط الخاصة بالمترو.

وتابعت المصادر، إن هناك مجموعة من المهندسين والعاملين فى المترو يقوموا بالاستعداد للتعامل مع المواطنين غدا لشرح التسعيرة الجديدة لهم ولتوضيح الأمر بالكامل حتى لا يختلط الأمر على المواطنين.

وأوضحت أن المهندس على فضالى رئيس شركة المترو، قام بعدة جولات ليلية للتأكد من فاعلية نظام الماكينات الذكية الجديدة، والتى يبلغ عددها 850 ماكينة تم تركيبها خصيصا لحساب عدد المحطات التى يستقلها المواطن ومن ثم معرفة التسعيرة الخاصة بالتذكرة.

ومن جانب آخر؛ أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، إن تفعيل نظام التذكرة الجديد سيكون غدا الجمعة بنسبة 90%، وذلك لتفادى الخسائر البالغة التى يعانى منها المترو بصورة واضحة.

وأكد المصدر لـ "الدستور"، إن التسعيرة الجديدة للمترو، كان من المفترض أن يتم تطبيقها منذ فترة إلا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل أصدر قرار بتأجيل الأمر إلى حين الإنتهاء من العام الدراسى وليسمح للطلبة باستخراج اشتركات جديدة.

وتابع المصدر: "إن التسعيرة الجديدة للمترو ستكون 2 جنيه لأول 9 محطات فى المترو، على أن يصل استقلال المترو بالكامل من المرج وحتى حلوان بتكلفة 7 جنيه للتذكرة".

موضوعات متعلقة

«النقل»: الانتهاء من تركيب بوابات الكارت الذكي بالمترو.. أبريل

«المترو» يؤكد زيادة أسعار التذاكر.. قريبًا

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

منذ يومين

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»

منذ 4 أيام

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ 5 أيام

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الآن

السيسي يوجّه بالاسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية يونيو المقبل

السيسى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى

الأكثر قراءة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

ألبومات الصور

«قومي المرأة» يبحث زيارة الفيوم للتوعية بالكشف المبكر عن الأورام

فودة يوقع اتفاقية بـ40 مليون جنيه مع "المشروعات الصغيرة"

عاصفة ترابية في القاهرة

إقبال وإشادة من مواطني مطروح بمنافذ السلع المخفضة

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

كشكول

وزير التعليم العالي يُخاطب "المالية" بشأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وزير التعليم العالي يُخاطب "المالية" بشأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الدفاع المدني يخمد حريقاً بجوار مدارس الحسام ولا إصابات بين الطلاب

بالتفاصيل.. استعدادات جامعة جنوب الوادي لامتحانات التيرم الثاني

"اليقظة الدوائية" دورة تدريبية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

الأمصار

سقوط صاروخ إسرائيلي على الأراضي اللبنانية

للمرة السابعة.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول

سفير روسيا في لاتفيا: الهجوم على السفارة في موسكو عمل استفزازي

الأمين الأممي يحث الجهات في سوريا على وقف جميع الأعمال العدائية

ترحيل 75 مهاجرا مغربيا من ليبيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

شاهد.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها

أستراليا تطلق وكالتها الفضائية الوطنية

"الشواء" ممنوع في مونديال روسيا 2018

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads