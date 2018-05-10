صحيفة بريطانية: دفن «ضحية لندن» في القاهرة غدًا

نقلت صحيفة نوتجهام بوست البريطانية عن مسؤولين بريطانيين القول بأن الفتاة المصرية مريم مصطفى عبد السلام، 18 عامًا، التي قتلت في لندن قبل شهرين ستدفن في القاهرة غدًا الجمعة.



وذكرت الصحيفة أنَّ والد مريم كان في لندن؛ للصلاة على ابنته في المسجد، وقال للصحيفة إنَّه سوف يسافر إلى القاهرة مباشرة عقب أداء صلاة الوداع.



ولفتت الصحيفة إلى أن الفتاة المصرية توفيت في مستشفى مدينة «نوتنجهام» في 14 مارس الماضي، بعد أنّ اعتدت عليها عصابة مكوّنة من الفتيات في 20 فبراير الماضي.