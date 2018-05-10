وزير الداخلية الإيراني: «تليجرام» يشكّل تهديدًا لأمن البلاد

اتّهم وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني، اليوم الخميس، جهات إيرانية باستغلال تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام من أجل إثارة الشغب والقلاقل بالبلاد.



وفي تصريح له اليوم، في مدينة قم جنوب العاصمة طهران، أشار رحماني إلى أن "تطبيق التليجرام كان في أحداث الشغب قبل أشهر يوفر قيادة الساحة لمثيري الشغب"، وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأضاف" التليجرام يشكل تهديدا جادا ولا شك في اهدافه ودوافعه في هذا السياق لذا فان سياسة الجميع مبنية على تطوير وتوسيع تطبيقات التواصل الداخلية على وجه السرعة والتي ارتفع عدد المشاركين فيها إلى 15 مليونًا حتى الآن".



وشهدت إيران خلال الشهور الخيرة عدة احتجاجات متواصلة شملت معظم أنحاء البلاد من بينها العاصمة طهران سقط خلالها قتلى ومصابين سواء من المدنيين أو القوات الأمنية والحرس الثوري.