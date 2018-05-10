نتنياهو يعلن فشل الهجوم الإيراني على أهداف إسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فجر ليلة الأربعاء - الخميس فشل بفضل جاهزية الجيش الإسرائيلي، وأضاف "إيران تجاوزت خطأ أحمر"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست مساء الخميس.



وتابع: "الجيش الإسرائيلي شن هجمات موسعة للغاية ضد أهداف إيرانية في سورية".



واستطرد: "بفضل الاستعدادالهجومي والدفاعي لقواتنا، فشل الهجوم الإيراني، لم يسقط أي صاروخ في إسرائيل".



كان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان صرّح في وقت سابق، الخميس، بأن إسرائيل ضربت "كل البنية التحتية الإيرانية في سورية" ليلة الأربعاء الخميس.



وقام سلاح الجو الإسرائيلي ليلة أمس بشن غارات على مواقع إيرانية داخل سورية، ردًا على قيام طهران بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان ليلة الأربعاء و الخميس.