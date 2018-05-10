«متحدث دعم الشرعية»: ميليشيات الحوثي أصبحت محاصرة

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية أصبحت محاصرة من مختلف الجهات.

وقال المالكي، في تصريح لقناة سكاي نيوز، الخميس، إن الضربات التي تنفذها قوات التحالف العربي شملت مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومعسكرات خاصة بالميليشيات في صعدة وصنعاء، لافتًا إلى أن المطلوبين الحوثيين يوجدون تحت مرأى قوات التحالف أينما فروا.