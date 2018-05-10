الإندبندنت: «انسحابات ترامب» تزعج قادة أوروبا

قالت صحيفة الإندبدنت البريطانية إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران تسبّب في إزعاج حلفاء واشنطن الأوروبيين، إضافة إلى انسحاب ترامب من اتفاقية باريس لتغيّر المناخ واتفاقية التجارة الحرة لشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة، والتهديد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك ومن منظمة التجارة العالمية.



واضافت الصحيفة فى تقريرا له أنه يجب على القادة الأوروبيين أن يتعاملوا مع الرئيس الذي يمتلكونه الآن، وهو ترامب، وليس الشخص الذي يتمنون أن يكون لديهم.



تابعت أن أوروبا تحتاج أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد للتعامل مع أولويات الولايات المتحدة خارج أوروبا خاصة في آسيا، وفيما يتعلق بالدفاع، فإن ترامب محق في الشكوى من أنهم لا ينفقون ما يكفي على القدرات الدفاعية التقليدية «يجب على أوروبا البدء في تقوية الناتو».