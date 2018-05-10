طهران: ترامب يريد صرف الأنظار عن أزماته الداخلية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسبب بهبوط مكانة واشنطن وشعبها في العالم، وذلك تعليقًا على انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات مجددًا.



أوضح قاسمي، أن ترامب يسعى لحرف الرأي العام الأمريكي عن أزماته الداخلية، من خلال اختلاق التوتر في الاجواء الدولية، وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وفي حديثه لوكالة مهر للأنباء، قال قاسمي "إن ترامب ومن خلال تكراره لمزاعمه الوقحة والبالية والمتكررة ضد إيران أثبت أنه رغم مضي أكثر من سنة على انتخابه، فإنه لم يخرج بعد من أجواء تجاراته وصفقاته السابقة".



وأضاف "لم يتمكن ترامب من أن يلائم نفسه مع ظروفه الجديدة كرجل سياسة، وأن يعتمد بعد النظرة والرؤية الشاملة والواقعية بدلا من الأوهام والتخيل".



وانتقدت الدول الأوروبية ومسؤولين امريكيون انحساب ترامب من الاتفاق النووي، مؤكدين أنه خطر على السّلم والأمن الدولي.