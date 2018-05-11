كعكة رمضان.. 27 مسلسلًا بمليار و700 مليون جنيه على 6 فضائيات

قبل بدء عمليات التصوير - بل ربما قبل كتابة الحلقات- تبدأ معركة تسويق مسلسلات رمضان للعرض على القنوات الفضائية المختلفة، المصرية والعربية، ويومًا بعد يوم تشتد المنافسة بين المنتجين لجنى الأرباح فى هذا الموسم المنتظر كل عام. وتكشف «الدستور» بالأرقام، خريطة تسويق مسلسلات رمضان ٢٠١٨، ومن استحوذ على أكبر نصيب من «الكعكة»، مع دخول أكثر من شركة فى هذا المعترك، لأول مرة، بجانب الشركات المخضرمة، وكيف دار الصراع رغم بروتوكول التعاون الذى وقعه عدد من القنوات الفضائية مطلع هذا العام والذى ينص على عدم شراء أى مسلسل تتخطى ميزانيته ٧٠ مليون جنيه.



إم بى سى

فى الصدارة كالعادة، يحتل الفنان عادل إمام المركز الأول فى السوق بمسلسله «عوالم خفية»، الذى باعته الشركة المنتجة إلى مجموعة قنوات التليفزيون السعودى «إم بى سى» وشبكة «سى بى سى»، وجرى الاتفاق على عرضه عقب مدفع الإفطار كعادة أعمال «الزعيم» كل موسم. واشترت «إم بى سى» المسلسل بـ٢٢٠ مليون جنيه على أن تستغل القناة حق عرضه حصريا خلال السنوات العشر المقبلة، بينما بيع للشبكة المصرية بـ٧٠ مليون جنيه. وتعاقدت «إم بى سى مصر» على مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، للفنانة زينة، مقابل ٤٥ مليون جنيه، وهو نفس سعر «قانون عمر» لحمادة هلال، فيما ارتفع سعر «سك على إخواتك» لـ«على ربيع» ليصل إلى ٥٠ مليون جنيه. ولا تزال القناة تتفاوض مع شركة «سينرجى» للحصول على حق عرض مسلسل «بركة» لـ«عمرو سعد»، الذى طلبت فيه الشركة المنتجة نحو ٨٠ مليونًا لبيعه، نظرا لأن «إم بى سى» لم توقع على بروتوكول الـ٧٠ مليونا للعمل.



دى إم سى

تنافس بمسلسلين من العيار الثقيل، هما «بالحجم العائلى» ليحيى الفخرانى، الذى اشترت القناة حقوق عرضه حصريا بـ٧٠ مليون جنيه، وهو نفس سعر «نسر الصعيد» لمحمد رمضان، بجانب «اختفاء» لنيللى كريم الذى تعاقدت عليه بـ٦٥ مليونا، يليه «الرحلة» لباسل الخياط بـ٥٠ مليونا، وأخيرا «أمر واقع» لكريم فهمى بـ٤٠ مليونًا.



أون

استحوذت على أكبر كم من المسلسلات هذا العام من خلال المنتج تامر مرسى، الذى يخوص السباق بـ٨ مسلسلات من إنتاجه. فى المرتبة الأولى، يأتى مسلسل أحمد عز «أبوعمر المصرى»، بـ٧٠ مليون جنيه، فى عرض حصرى للقناة، يليه كل من «لدينا أقوال أخرى» ليسرا، و«أرض النفاق» لمحمد هنيدى، و«ضد مجهول» لغادة عبدالرازق، و«رسايل» لمى عز الدين، بـ٦٥ مليون جنيه لكل منها.

ووقعت الشركات المنتجة لهذه الأعمال بروتوكولًا مع «أون» يسمح للشركات بتسويق المسلسلات فى محطات خليجية، على أن تكون «أون» هى المحطة المصرية الوحيدة التى تعرضها. بعد ذلك، هناك مسلسل «فوق السحاب» لهانى سلامة الذى ستعرضه القناة حصريا مقابل ٦٠ مليون جنيه، فيما جاء مسلسلا «أهو ده اللى صار» لروبى، و«مليكة» لدينا الشربينى فى مرتبة أقل، بمقابل ٤٠ مليونا.



النهار

وضعت شبكة قنوات «النهار» ما يشبه التسعيرة، وذلك بأسعار تتراوح بين٤٠ و٦٠ مليون جنيه، لكنها تعاقدت على مسلسلين فقط حتى الآن، هما «عزمى وأشجان» لحسن الرداد وإيمى سمير غانم، و«كارما» لهيفاء وهبى، فيما تواصل مفاوضاتها مع شركات إنتاج للحصول على أعمال أخرى.



الحياة

تحاول المزاحمة فى السباق بعد حصولها على حقوق عرض ٥ مسلسلات، هى «ضد مجهول، وربع رومى، ومليكة، وأيوب، وكلبش ٢».

وجاء مسلسل «أيوب» لمصطفى شعبان فى المقدمة بـ٦٥ مليون جنيه، يليه «ضد مجهول» لغادة عبدالرازق بـ٦٠ مليونا، بأقل ٥ ملايين عن السعر الذى اشترته به «أون»، التى يكون لها حق عرضه أولا يوميا فى رمضان. يلى ذلك الجزء الثانى من مسلسل «كلبش» لأمير كرارة، الذى اشترته «الحياة» بـ٥٠ مليون جنيه، ثم «مليكة» لدينا الشربينى، و«ربع رومى» لمصطفى خاطر، بـ٤٠ مليونا لكل منهما.



سى بى سى

اشترت «سى بى سى» حقوق عرض مسلسل «طايع»، لـ«عمرو يوسف»، الذى جرى تسويقه بنحو ٦٠ مليون جنيه، كما حصلت القناة على حق عرض مسلسل «رحيم» لـ«ياسر جلال»، بما يقرب من ٥٠ مليون جنيه، فيما اشترت مسلسل «الوصية» لـ«أكرم حسنى» بـ٤٥ مليون جنيه.