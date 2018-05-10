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الخميس 10/مايو/2018 - 06:17 م

إصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بسيارة بالبحيرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
البحيرة ـ أيمن بدر :
dostor.org/2165181

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، الخميس، جراء اصطدام قطار ركاب بخط دسوق - دمنهور، بسيارة بمزلقان بمدخل قرية سنهور، التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد سمير رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد باصطدام قطار ركاب بسيارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين اصطدام القطار رقم 462 القادم من دسوق متجها لمدينة دمنهور، بالسيارة رقم 7239 ب د ر قيادة علي ترابيس 45 سنة ومقيم بقرية البكوات التابعة لمركز الرحمانية اثناء عبوره بمزلقان عشوائي بمدخل قرية سنهور تصادف مرور القطار فاصطدم بالسيارة

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة واثنين من مرافقيه، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال نقطة شرطة سنهور بمركز دمنهور، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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