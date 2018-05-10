القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
عالم
الخميس 10/مايو/2018 - 06:17 م

الإعلام العراقي يعلن ضبط منصات إطلاق صواريخ بالأنبار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2165180

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس، ضبط منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا في صحراء محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه بعملية استباقية نوعية وإثر معلومات استخبارية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 من الوصول إلى منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن القوة استولت عليها وقامت بتفجيرها موقعيا من قبل هندسة الفرقة في منطقة الخط الاستراتيجي بصحراء الأنبار دون حادث يذكر.

يشار إلى أن مركز الإعلام الأمني يعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من المضافات والأسلحة التي خلفها تنظيم "داعش" الإرهابي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

منذ حوالي 20 ساعة

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود

منذ يوم

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

منذ يومين

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ يومين

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ يومين

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

الآن

السيسي يوجّه بالاسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

ترامب: سألتقي زعيم كوريا الشمالية يونيو المقبل

السيسى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى

الأكثر قراءة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

ألبومات الصور

«قومي المرأة» يبحث زيارة الفيوم للتوعية بالكشف المبكر عن الأورام

فودة يوقع اتفاقية بـ40 مليون جنيه مع "المشروعات الصغيرة"

عاصفة ترابية في القاهرة

إقبال وإشادة من مواطني مطروح بمنافذ السلع المخفضة

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

كشكول

وزير التعليم العالي يُخاطب "المالية" بشأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

وزير التعليم العالي يُخاطب "المالية" بشأن تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الدفاع المدني يخمد حريقاً بجوار مدارس الحسام ولا إصابات بين الطلاب

بالتفاصيل.. استعدادات جامعة جنوب الوادي لامتحانات التيرم الثاني

"اليقظة الدوائية" دورة تدريبية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

الأمصار

سقوط صاروخ إسرائيلي على الأراضي اللبنانية

للمرة السابعة.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول

سفير روسيا في لاتفيا: الهجوم على السفارة في موسكو عمل استفزازي

الأمين الأممي يحث الجهات في سوريا على وقف جميع الأعمال العدائية

ترحيل 75 مهاجرا مغربيا من ليبيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

شاهد.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها

أستراليا تطلق وكالتها الفضائية الوطنية

"الشواء" ممنوع في مونديال روسيا 2018

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads