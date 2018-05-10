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الخميس 10/مايو/2018 - 06:16 م

برومو «فوق السحاب» يتجاوز 4 ملايين مشاهدة على «فيسبوك»

هاني سلامة
هاني سلامة
dostor.org/2165179

تجاوز البرومو الرسمي لمسلسل «فوق السحاب» للنجم هاني سلامة، حاجز الـ4 ملايين مشاهدة، بعد 4 أيام من طرحه عبر صفحة المسلسل على «فيسبوك»، بعدما أثار حالة من الجدل لاستخدام صوت الشيخ محمد الطبلاوي، فضلا علي مناقشة المسلسل العديد من القضايا والموضوعات المسكوت عنها كالتعصب ضد الإسلام في أوروبا وتجارة الأعضاء، وغيرها من القضايا الذي يتكشف عنها المسلسل حين عرضه عبر قناة ON E وON دراما في رمضان.
مسلسل «فوق السحاب» بطولة النجم "هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف ومنى عبد الغني، ونهال عنبر، وهبة عبدالغني، وميرنا نور الدين، وشادي ألفوس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي".

برومو «فوق السحاب» يتجاوز 4 ملايين مشاهدة على «فيسبوك»
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