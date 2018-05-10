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الثقافة
الخميس 10/مايو/2018 - 06:16 م

الأحد.. إطلاق بنك المعلومات الأثرية احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2165178

تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي التابعة لوزارة الآثار، يوم الأحد المقبل، ندوة ثقافية لأبناء مكتبة جمعية الرعاية المتكاملة بمصر الجديدة تحت عنوان (متاحفنا أون لاين)، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف.
وأوضحت مسئولة المعارض المجتمعية بالإدارة نجوى عبد الظاهر - في تصريح اليوم الخميس - أنه على هامش الندوة، سوف تطلق الإدارة مدونة بعنوان (بنك المعلومات الأثرية)، التي من خلالها يستطيع الجمهور التواصل مع أثريين متخصصين للحصول على معلومات أثرية صحيحة وموثوق فيها.
من جانبها، قالت مدير عام الإدارة الدكتورة رشا كمال: إن المجلس الدولي للمتاحف أطلق هذا العام شعار (المتاحف وفضاءات الإنترنت.. مقاربات جديدة.. جمهور جديد) ليكون عنوانًا للاحتفال بهذا اليوم، وعلى أساسه سوف تتناول الندوة الموضوعات ذات الصلة حول بداية تاريخ المتاحف في مصر منذ العصر الفرعوني.
وأضافت: أن الندوة ستوضح كيفية التواصل مع المتاحف المصرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تناول بعض الشائعات التي وُجهت للمتاحف من خلال عرض المعلومة الصحيحة والمعلومة المغلوطة، وتنتهي الندوة بمناقشة حول أهمية الحفاظ على الآثار.

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