الأمن يكشف مخططًا إخوانيًا لاختراق أجهزة الدولة عبر «لجان المهنيين»

- إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب بعد تجهيزهم لضرب الاقتصاد



قررت الدائرة الـسادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم، إدراج جماعة الإخوان المسلمين و١٦٩ متهمًا على قائمة الكيانات الإرهابية، على ذمة القضية رقم «٤٣٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة»، لمدة ٥ سنوات.

وكشفت تحريات ضابط الأمن الوطنى فى القضية، عن اتفاق قيادات التنظيم الدولى للإخوان الهاربين إلى الخارج على إعداد دراسة حول كيفية التعامل ومواجهة كافة مؤسسات الدولة، واستحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب، واستقطابهم لصالح توجهات التنظيم، بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة، ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتنفيذ مخططه الإرهابى، الرامى لاختراق المؤسسات، للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى فى البلاد.

وأشارت التحريات، إلى أن قيادات التنظيم الإخوانى أصدرت تكليفات لقيادات ومسئولى «لجان المهنيين المركزى» التى تضم العاملين بجهات الدولة الحكومية من لجان «الطلاب، والتربية، ونشر الدعوة، والفعاليات» بالعمل على تنظيم صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسئولى المكاتب الإدارية للتنظيم، وإعادة إحياء نشاط تلك اللجان لاختراق مؤسسات الدولة، والتغلغل داخل جهازها الإدارى للسيطرة عليها وإفشالها، واستغلال عناصرهم فى نشر الشائعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجه التربوية، وممارسة أعمال الدعوة الفردية للحفاظ على الهيكل التنظيمى للجماعة.

وأوضحت التحريات، أن «لجنة المهنيين المركزى» عملت على تشكيل وعاء استقطاب داخل مؤسسات الدولة الحكومية لتجنيد عناصر جديدة، وقسمت الجمهورية نوعيًا وجغرافيًا بكل محافظة، وفقًا لمؤسسات الدولة ووزارات «الكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، ومشيخة الأزهر، والمالية، والهيئة القومية للبريد، الموارد المائية، الصحة، الزراعة، والهيئة العامة للطرق والكبارى، التعليم العالى، الطيران، القوى العاملة، الشئون الاجتماعية، الهيئة العامة للصحافة والإعلام، والنقل والمواصلات، والجهاز المركزى للإحصاء والصناعة»، واستغلال تلك العناصر فى نشر الشائعات والترويج لأفكار التنظيم، موزعة نوعيًا وجغرافيًا على مستوى الجمهورية وفقًا لقطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية.

وأشارت التحريات إلى اعتماد المخطط على عدة محاور رئيسية، منها الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية التى تسعى الحكومة لتنفيذها لزعزعة الثقة فى الدولة، واستغلال المشاكل الجماهرية والفئوية، واتخاذ الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى، وسيلة لتأليب المواطنين وتحريضهم على كراهية النظام القائم.

أيضًا الادعاء بانتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وتشويه قانون الخدمة المدنية، والترويج فى أوساط العاملين بالجهات الحكومية برغبة الدولة فى فصل عدد كبير من موظفيها لإحداث البلبلة داخل الجهاز الإدارى، وافتعال الأزمات والإضرابات داخل المصانع الكبرى والهيئات الحكومية، وتنظيم الفعاليات التى تتخللها هتافات موحدة مناهضة للنظام الحاكم تصحبها أعمال عنف وشغب.

إلى جانب العمل على إحداث فتنة طائفية بين عنصرى الأمة، وتأجيج النزاعات والخلافات بين العائلات والطوائف المختلفة بمحافظات الجمهورية، لتصعيد تلك الخلافات ودفعها للدخول فى مواجهات عنف، ودفع عناصرهم لكتابة عبارات مناهضة للدولة على جدران المصالح الحكومية والمساكن والميادين العامة.