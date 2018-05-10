القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
حوادث
الخميس 10/مايو/2018 - 06:15 م

الأمن يكشف مخططًا إخوانيًا لاختراق أجهزة الدولة عبر «لجان المهنيين»

الأمن يكشف مخططًا
حسام محفوظ
dostor.org/2165177

- إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب بعد تجهيزهم لضرب الاقتصاد

قررت الدائرة الـسادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم، إدراج جماعة الإخوان المسلمين و١٦٩ متهمًا على قائمة الكيانات الإرهابية، على ذمة القضية رقم «٤٣٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة»، لمدة ٥ سنوات.
وكشفت تحريات ضابط الأمن الوطنى فى القضية، عن اتفاق قيادات التنظيم الدولى للإخوان الهاربين إلى الخارج على إعداد دراسة حول كيفية التعامل ومواجهة كافة مؤسسات الدولة، واستحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب، واستقطابهم لصالح توجهات التنظيم، بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة، ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتنفيذ مخططه الإرهابى، الرامى لاختراق المؤسسات، للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى فى البلاد.
وأشارت التحريات، إلى أن قيادات التنظيم الإخوانى أصدرت تكليفات لقيادات ومسئولى «لجان المهنيين المركزى» التى تضم العاملين بجهات الدولة الحكومية من لجان «الطلاب، والتربية، ونشر الدعوة، والفعاليات» بالعمل على تنظيم صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسئولى المكاتب الإدارية للتنظيم، وإعادة إحياء نشاط تلك اللجان لاختراق مؤسسات الدولة، والتغلغل داخل جهازها الإدارى للسيطرة عليها وإفشالها، واستغلال عناصرهم فى نشر الشائعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجه التربوية، وممارسة أعمال الدعوة الفردية للحفاظ على الهيكل التنظيمى للجماعة.
وأوضحت التحريات، أن «لجنة المهنيين المركزى» عملت على تشكيل وعاء استقطاب داخل مؤسسات الدولة الحكومية لتجنيد عناصر جديدة، وقسمت الجمهورية نوعيًا وجغرافيًا بكل محافظة، وفقًا لمؤسسات الدولة ووزارات «الكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، ومشيخة الأزهر، والمالية، والهيئة القومية للبريد، الموارد المائية، الصحة، الزراعة، والهيئة العامة للطرق والكبارى، التعليم العالى، الطيران، القوى العاملة، الشئون الاجتماعية، الهيئة العامة للصحافة والإعلام، والنقل والمواصلات، والجهاز المركزى للإحصاء والصناعة»، واستغلال تلك العناصر فى نشر الشائعات والترويج لأفكار التنظيم، موزعة نوعيًا وجغرافيًا على مستوى الجمهورية وفقًا لقطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية.
وأشارت التحريات إلى اعتماد المخطط على عدة محاور رئيسية، منها الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية التى تسعى الحكومة لتنفيذها لزعزعة الثقة فى الدولة، واستغلال المشاكل الجماهرية والفئوية، واتخاذ الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى، وسيلة لتأليب المواطنين وتحريضهم على كراهية النظام القائم.
أيضًا الادعاء بانتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وتشويه قانون الخدمة المدنية، والترويج فى أوساط العاملين بالجهات الحكومية برغبة الدولة فى فصل عدد كبير من موظفيها لإحداث البلبلة داخل الجهاز الإدارى، وافتعال الأزمات والإضرابات داخل المصانع الكبرى والهيئات الحكومية، وتنظيم الفعاليات التى تتخللها هتافات موحدة مناهضة للنظام الحاكم تصحبها أعمال عنف وشغب.
إلى جانب العمل على إحداث فتنة طائفية بين عنصرى الأمة، وتأجيج النزاعات والخلافات بين العائلات والطوائف المختلفة بمحافظات الجمهورية، لتصعيد تلك الخلافات ودفعها للدخول فى مواجهات عنف، ودفع عناصرهم لكتابة عبارات مناهضة للدولة على جدران المصالح الحكومية والمساكن والميادين العامة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»

منذ 4 أيام

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ 5 أيام

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ اسبوع

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ أقل من شهر

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ أقل من شهر

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

الآن

صلاة الجنازة على «مريم» ضحية الاعتداء في بريطانيا بالتجمع

الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران

خبراء يحذرون من «الاكتئاب الموسمى» المرتبط بـ«تغير الفصول»

عاجل.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

الأمن يكشف مخططًا إخوانيًا لاختراق أجهزة الدولة عبر «لجان المهنيين»

ألبومات الصور

افتتاح معارض «أهلًا رمضان»

مؤتمر وزير الصحة لإعلان اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل

«المياه والتحديات الراهنة» ندوة بإعلام زفتى

«قومي المرأة» يبحث زيارة الفيوم للتوعية بالكشف المبكر عن الأورام

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

الأزمة تشتعل.. عبد الفتاح يهدد بالاستقالة بسبب حكام نهائي الكأس

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

الأمن يكشف مخططًا إخوانيًا لاختراق أجهزة الدولة عبر «لجان المهنيين»

كشكول

انتهاء دورة "التغلب على الأمراض المتوطنة المهملة في إفريقيا" بـ"طب عين شمس"

خالد جلال يقود فريق جامعة المستقبل بمسرحية "المفتش العام"

عميد "تجارة عين شمس": 7000 طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا

للعام السادس على التوالي.. جامعة عين شمس تحتفل بالموظف المثالي

رئيس جامعة بنها يكلف المغربي بالاهتمام بالجودة التعليمية وتنمية مهارات الطلاب

الأمصار

البشير: الاعتداء على مواطن ببانقي لن يؤثر في علاقات البلدين

فرنسا تطالب إيران بالتوقف عن الأعمال الاستفزازية

روسيا تعلن مواصلة العمل مع إيران رغم العقوبات الأمريكية

عطل مفاجئ يواجه مستخدمي «انستجرام»

مقتل إمام مسجد وإصابة شخصين في هجوم بالسكاكين بجنوب إفريقيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

شاهد.. طفلة تقفز من سيارة أثناء سرقتها

أستراليا تطلق وكالتها الفضائية الوطنية

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

الدستور على فيسبوك
ads