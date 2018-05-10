القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الصحة
الخميس 10/مايو/2018 - 06:15 م

ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

معهد ناصر
معهد ناصر
أ ش أ
dostor.org/2165176

أقام مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان (الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان)، بهدف التوعية وتقديم نصائح لعدم حدوث نوبات ارتفاع أو انخفاض في مستوى السكر خلال شهر رمضان الكريم، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، وتحت إشراف رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الأستاذ الدكتور أحمد محيي القاصد.
من ناحيته، قال مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج الدكتور هاني راشد - خلال الندوة - إنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان الكريم وضع ضوابط دقيقة للصيام خاصة مرضى السكري.
وعلى هامش الندوة، تم عمل فحوصات مجانية وقياس السكر عشوائيًا وتوزيع وجبات غذائية سكرية وكتيبات وكروت متابعة لمرضى السكري، كما تم توزيع 35 جهاز قياس سكر، وتم اختيار 10 أفراد من الحضور لعمل فحص شامل مجانًا بوحدة الفحص الشامل.
وتحدث في الندوة أستاذ الباطنة والسكري بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة السكري الأستاذ الدكتور صلاح الغزالي حرب، واستشاري علاج السكري والقدم السكري الأستاذ الدكتور عاطف نسيم، وأستاذة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية الأستاذة الدكتورة نبال عبدالرحمن.

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ندوة تثقيفية بعنوان «الصوم الآمن لمرضى السكري في رمضان» بمعهد ناصر

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