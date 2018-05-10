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الخميس 10/مايو/2018 - 06:13 م

العواصف الترابية تشعل حرائق بالصعيد وتغلق موانئ البحر الأحمر

العواصف الترابية
العواصف الترابية
محمود عبدالعال - محمد أبوشادى على عواد - زياد القل
dostor.org/2165173

تسببت العواصف الترابية التى ضربت البلاد، اليوم، فى اشتعال حرائق وإغلاق موانئ، وتأجيل امتحانات وغلق طرق، فى العديد من المحافظات.
فى أسيوط، أعلن المحافظ ياسر الدسوقى، حالة الطوارئ القصوى، بعد أن ضربت العاصفة أرجاء المحافظة، ما أدى إلى نشوب حريق هائل فى أحد المنازل بقرية العزية بمركز منفلوط، وامتدت النيران لتلتهم منزلين مجاورين، قبل أن تتمكن سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق. ووجه المحافظ، إدارة مرور أسيوط- الطريق الصحراوى الغربى، بتعزيز التواجد المرورى بالشوارع والطرق السريعة تحسبًا لأى نتائج للعاصفة.
وفى محافظة المنيا، نشب حريق هائل بقرية السلطان حسن بمركز أبوقرقاص، مما أدى إلى احتراق ٣٠ منزلًا دون تسجيل أى خسائر فى الأرواح، فيما اصيب ٤٥ شخصًا بإختناقات وحروق متنوعة، وفقًا للحصر المبدئى، بينما اضطرت شركة الكهرباء فى سوهاج إلى قطع التيار عن القرى، كإجراء احترازى، تحسبًا لسقوط الأشجار على الأسلاك الهوائية الموجودة بكثافة على الطرق الزراعية بشكل خاص، وبالقرى بشكل عام.
وقرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل الامتحانات ببعض فرق كليات الآداب، والتجارة انتساب وإنجليزى، والتربية، والتربية الرياضية، على أن يتم إجراء تلك الامتحانات، عقب آخر مادة من الجدول المقرر.
وضربت العاصفة المحملة بالأتربة، الطرق السريعة لمحافظة السويس، ومدخلها من جهة العين السخنة والزعفرانة، ما دفع مرور السويس لرفع حالة الطوارئ على الطرق السريعة، والدفع بسيارات المرور لعمل دوريات على كل الطرق، للحد من الحوادث، خاصة فى نطاق السخنة.
وأكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناءى السويس والزيتيات تم إغلاقهما، أمس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية وشدة الرياح.
واضطرت بعض المطاعم والمحلات فى السخنة، لإغلاق أبوابها، بسبب العاصفة الترابية، خاصة بعد تعرضها لخسائر ضخمة فى السيول التى شهدتها السخنة فى الأسابيع الماضية، كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الزعفرانة اتجاه رأس غارب فى البحر الأحمر، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات، لمنع وقوع الحوادث المرورية، لحين وضوح الرؤية.
فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم بمقدار ٨ درجات ليشهد الطقس تحسنًا ملحوظًا.

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