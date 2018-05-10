مهاتير محمد يؤدي اليمن الدستورية لرئاسة وزراء ماليزيا

أدّى الدكتور مهاتير محمد رئيس تحالف الأمل، اليمن الدستورية رئيسًا للوزراء أمام ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس.



وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن مهاتير محمد أدى اليمين في حضور العديد من المسؤولين في ماليزيا، إلى جانب شخصيات حزبية.



وفاز تحالف الأمل الذي يقوده مهاتير محمد بـ125 مقعدا من أصل 222 مقعدًا برلمانيا في الانتخابات العامة الـ14 التي جرت في البلاد أمس الأربعاء.



ويضم تحالف الأمل 5 أحزاب، وهي حزب العدالة الشعبية، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب الأمانة الوطنية، وحزب وحدة الشعب، وحزب واريسان.



يذكر أن الدكتور مهاتير محمد تم تعيينه في 1981 رئيسًا للوزراء في ماليزيا حين كان عمره 56 عامًا وتولى الرئاسة لمدة 22 عامًا حتى تنحي عام 2003.