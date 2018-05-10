ضبط 819 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومختلف فروعها الجغرافية بمديريات الأمن عدة حملات أمنية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (819) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية ).



جار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.