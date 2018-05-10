ارتفاع أسعار المستهلك في أمريكا بنسبة 0.2 % خلال أبريل

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة، الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا.



وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف السكن بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال مارس الماضي.



وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي والذي يعتمد على مسح طويل المدى للأسعار 5ر2%.



في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبًا بنسبة 1ر0% خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع بنسبة 2.1 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.