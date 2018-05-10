عبده مغربي يكتب: خطأ محمد الباز وخطايا خالد يوسف

خطأ محمد الباز وخطايا خالد يوسف



فتحت التليفزيون الصبح على شاشة المحور لأجد حلقة الإعادة من برنامج ( 90 دقيقة) لصديقي الدكتور محمد الباز وهو يحاور المخرج خالد يوسف.



محمد الباز رفيقي في رحلة العمل الصحفي، أعرفه جيدًا وأعرف إمكاناته المهنية، لذلك فقد تأهبت لمتعة المشاهدة، سأَجِد حلقة حوارية من العيار الثقيل، بين صحفي شرس مثل محمد الباز ومخرج مثير للجدل دوما مثل خالد يوسف، حوارًا يتناول مواجهة قوية مع المخرج اللي أساء لسمعة مصر و المصريين على الشاشة بأن هزّ معيارالأخلاق والضمير في الصور التي صورها لهم في أفلامه، وصدّر عنهم لوجدان المشاهد العربي طبائع ليست لهم ولا منهم في شيء، بالعكس المصريون هم ابناء حضارة الأخلاق والضمير في الكون، وعنهم وفيهم كتب جيمس هنرى بريستد «فجر الضمير» اللي قال فيه: (كان للمصريين مقياسٌ خلقىٌّ أسمى بكثيرٍ من الوصايا العشر، وأنَّ هذا المقياسَ ظهر قبل أن تُكتب الوصايا بألف سنة).



كنتُ أتوقع أن يثور "الباز" في وجه "يوسف": لماذا ولحساب مَنْ شوّهت صورة المصريين؟ ولماذا ولحساب مَنْ أظهرتهم مجتمع "داعر" و"واطي" و "خاين" و "بلطجي"؟ وليه في الوقت اللي فيه مخرجين كتير زيّك في دول كتييرة بتظهر أجمل ما في بلدانهم انت بتحاول ترسخ للصور الفردية المسيئة في المجتمع؟ كان نفسي يسأله: انت شغال مع مين ولحساب مين يا جدع انت؟، لكن للأسف وجدته حوارًا عاديا، بل ودعائيًا للمخرج، وتجميلًا لصورته بعدما حصل فيه ومنه خلال الفترة الماضية.

لا عتاب على الزميل الباز يمكن تكون إدارة القناة فرضت سياستها على البرنامج، ويمكن يكون خالد يوسف نفسه فرض شروط حول سير الحوار لا تتضمن نقده تمامًا، ووافق الزميل، كنت أتمنى ألا يخرج الحوار أصلًا عن أن يخرج بهذه الطريقة، ففيه انتقاص من قيمة الباز لحساب قيمة مختلقة للضيف.

اللي عمله خالد يوسف في مصر لا يمكن غفرانه، جين الحضارة اللي في وجدان المصريين كان حائط الصد الوحيد اللي اتكسرت قدّامه إنحرافات المخرج ورغبته في إفساد الذوق المصري العام بترسيخ مصطلحات مسمومة وغريبة عنه زي "خيانة مشروعة" وغيرها من العبارات البغيضة التي يشرعن فيها للغدر، والإسفاف والإنحطاط.



خالد في كل أفلامة تقريبا صوّر المصريين بأسوأ ما في البشرية من صفات، صوّر ناس تانية غيرنا، صور ناس غير المصريين رعاة الأخلاق، اللي ظهر فيهم الجين الحضاري، وبيظهر مع كل اختبار بيقعوا فيه، ظهر لما جم لنا أهلنا من سوريا، ورفضنا نعاملهم معاملة المهجرين، معملناش لهم معسكرات زي تركيا، عاشوا وسطينا وخدوا نفس فرصنا، اندمجوا زي ما ناس كتير اندمجت وسطينا، وهي دي مصر اللي قال عنها الريس قبل أيام انها بترفض وصف جاليات على اي حد يعيش فيها من بلدان تانية، مصر اللي برغم ظروفها معملتش بنزين مدعوم للمصريين ومنعته عن السوريين أو الليبين أو أي شعب من أي جنس أو دين عايش وسطينا، لإننا أبناء حضارة.. وأخلاق .. وضمير.



المصريين اللي صوّرهم خالد يوسف في مشاهد البلطجة، والدعارة، لما خرج هو نفسه في 25 يناير يتظاهر معاهم شاف أنبل وأجمل وأطيب شعب، شعب قدّم تجربة تُدّرس للعالم، في مشاهد من الرُقيّ والسلمية أبهرت العالم، مشاهد 25 يناير نفسها كذبت كل أفلام خالد يوسف عن المصريين.



الحقيقة إن مصر أشرف وأطهر بكتير من الصورة اللي رسمهالها خالد يوسف في أفلامه، المصري ده هو بن المصري القديم اللي سجل كتاب الموتى مشهد محاكمته في الآخرة ووقف يقول: "أعطيتُ الحق لفاعله، وأعطيتُ الظلم لمن جاء يحمله، لم أظلم إنسانًا، لم أُسئ استخدام حيوانٍ، لم أرتكب حماقةً فى مكان الحق، لم أعلم بما هو غير موجُود، لم أنظر إلى عورةٍ، لم أزد وتيرة العمل المُحدَّد لى مع بدءِ النهار"

مشاهد القتل في أفلامه واللي حاول يعمقها في وجدان المراهقين، كذّبتها مشاهد الرقي اللي ظهر بيها الشباب في 25 يناير، 25 يناير اللي لو كانت بتحاكم حد كانت المفروض تحاكم خالد يوسف لأنه أهان سمعة المصري، المصري بن المصري القديم اللي قال في كتاب الموتى: " لم أقتُل، ولم أحرِّض على القتل، لم أعذِّب أحدًا، ولم ألوِّث ماء النهر، لم أزن، لم أنجِّس نفسى فى الأماكن الطاهرة، لم أكن عدوانيًّا، لم أقتل حيوانًا، لم أعترض على المقسُوم، لم أتجسَّس على الآخر، لم أتحدَّث بالبهتان، صارعت فقط من أجل ممتلكاتى، لم أمارس الجنس مع زوجة رجلٍ آخر، لم أمارس اللواط، ولم أنشر الخوف، لم أتسبَّب فى شجارٍ، لم أزعج الآخر، لم أمارس القُبح، لم أكُن مُهملاً، لم أكُن غضُوبًا، لم أكُن مُغتصبا، لم أكُن حانقًا، لم أغيِّر من طبعى وأسب الرب، لم أكن ثرثارًا، ليس لى خطيئةٌ ولم أفعل الشر، فأنا أتحدثُ بالحق"

الأخلاق أصلا صناعة مصرية، والضمير مسقط رأسه في مصر، وعليه لو تأملنا لوجدنا إزّاي الشعب المصري رتب أموره بنفسه لما سقطت الحكومة بعد 25 يناير، هل الشعب ده هو نفسه الشعب اللي صوّره خالد يوسف في أفلامه؟ مستحيل، لذلك كنت أنتظر من محمد الباز يحاكم خالد يوسف على ما فعله في مصر والمصريين.

دخل خالد يوسف الانتخابات وبقى عضو في البرلمان، يلا بقى ورينا، حتعمل ايه عشان تصلّح حال المجتمع" الفاسد" اللي كنت بتصوره في أفلامك، "مجتمع الدعارة والمخدرات" ورينا عملت ايه عشانه، عشان يصبح مجتمع سوي؟، لم يفعل شئ، ولم نجد له نشاط سياسي يذكر تحت القبة، اللهم إلا لقطات من فيلم بورنو كان المخرج قد صوره لنفسه وهو يمارس الجنس مع إحداهن، وتناقله النواب فيما بينهم، هذا هو الحدث الأبرز لخالد يوسف خلال سنواته الماضية.

توقعت وقتها أن يعتزل خالد يوسف العمل العام، ويستقيل من مجلس النواب، على خلفية هذا الأمر، لكنه لم يفعل، استمر وكأن شيئًا لم يكن، وصدقت فيه عبارة زكريا عزمي الشهيرة:( مش عارف الود ده مناضل ولّا فلاتي ولّا كدّاب زفّة ).

بنى شهرته كلها في عصر مبارك، ووفرت له داخلية حبيب العادلي تسهيلات في التصوير وأقسام الشرطة لم توفرها لغيره من المخرجين، حتى شاع وقتها أنه رجل الأمن في الوسط الفني الذي ينقل كل صغيرة وكبيرة فيه لأمن الدولة، وفي ذلك فإن الفنانة فردوس عبد الحميد لما استغربت حال