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الخميس 10/مايو/2018 - 05:47 م

وزير الدفاع السوداني يشهد تسليم منحة صينية لقوات الدفاع الشعبي

عوض بن عوف
عوض بن عوف
أ ش أ
dostor.org/2165137

شهد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، الخميس، حفل تسليم المرحلة الأولى من المنحة الصينية المقدمة لقوات الدفاع الشعبي بالسودان، لدعم مشروعات الإسناد المدني.

واشتملت المنحة الصينية علي عدد مقدر من الجرارات والمعدات الزراعية، وحفارات المياه والمعدات الثقيلة.

أكد سفير الصين لدى الخرطوم، لي ليان جه، خلال حفل التسليم، حرص بلاده علي تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، موضّحًا أنها بدأت قبل 59 عامًا وتأسّست على الاحترام المتبادل، والتعاون في المجالات والوقوف معًا في السراء والضراء.

واستعرض السفير، المجالات التي أسهمت فيها الصين دعمًا للمجتمع السوداني، وقال إن هذه المنحة تعبر بصدق عن مشاعر الأخوة من الشعب الصيني إلى الشعب السوداني.

من جانبه، قال المنسق العام للدفاع الشعبي الدكتور عبد الرحمن موسى، إن هذه المعدات تعتبر المرحلة الأولى من المساعدات الصينية للدفاع الشعبي، والهدف منها دعم القطاعات الإنتاجية وإقامة المشروعات التي تمكن المواطنيين من الاستقرار في الولايات الحدودية ومناطق التماس، بجانب الإسهام في برامج السلام والتنمية وزيادة الإنتاج.

أشار إلى تجارب الدفاع الشعبي الناجحة في عدد من ولايات السودان، حيث أقيمت جمعيات تعاونية أحدثت نقله اجتماعية واقتصادية أسهمت في تحسين ظروف المواطنيين، وعززت الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

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