مقتل 9 جنود صوماليين في هجوم جديد لجماعة الشباب الصومالي

لقي 9 جنود صوماليين على الأقل حتفهم، الخميس، إثر هجوم جديد شنته جماعة شباب الصومال جنوبي البلاد.



وقال محمود محمد، أحد قادة الجيش الصومالي، إن سيارة للجنود مرت على لغم بمنطقة وانلاوين جنوبي البلاد، ما أدى إلى تفجيرها.



وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر محطة إذاعة الأندلس، مؤكدة أنها قتلت أكثر من 10 جنود.



كان انتحاري بالمنطقة ذاتها فجّر نفسه، أمس الأربعاء فيما يبدو داخل مركبة توك توك وقتل حوالي 16 شخصًا، وفقًا لما قاله الشرطي أحمد علي.



وأوضح الشرطي أن الضحايا كانوا مدنيين وأن الهدف المقصود كان ربما سيارة عسكرية.



تمارس جماعة شباب الصومال هجماتها ضد المدنيين وقوات الأمن على حد سواء وقتلت حتى الآن، آلاف الصوماليين.



وتقاتل الجماعة السنية الأصولية المتحالفة مع القاعدة منذ عدة أعوام من أجل إنشاء دولة دينية في الصومال.



وتدعم قوة مكونة من 22 ألف رجل تابعة للاتحاد الأفريقي القوات المسلحة الصومالية في قتالها ضد هذه الجماعة المسلحة.