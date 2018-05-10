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الخميس 10/مايو/2018 - 05:39 م

بروتوكول بين «الآثار» والبنك الأهلي لتطوير 4 مناطق أثرية

الدكتور مصطفي وزيري
الدكتور مصطفي وزيري
dostor.org/2165124

وقّع الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الآثار والبنك؛ لرعاية مشروعات تنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية لمدة عام، وذلك بقصر محمد علي بالمنيل.

وذكرت الوزارة، في بيان الخميس، أنه حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وإيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع، وهاني عبدالرؤوف مدير إدارة الرعاية والمؤتمرات.

وأوضح وزيري، أن البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة الآثار في المضي قدما للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور في المناطق الأثرية، إيمانا بالدور الذي تقوم به القطاعات الوطنية العامة والخاصة في دعم الحفاظ على الآثار وتطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن مدى سعادته بتفعيل هذا البروتوكول إيمانا من البنك الأهلي بدوره الوطني في الحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري ودعم السياحة.

وبدورها، أشارت إيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، إلى أن البنك الأهلي المصري هو أول راعي بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الاثرية، والتي ستشمل منطقة أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك بالأقصر ومعبدي أبوسمبل وفيلة بأسوان، وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.

وأضافت أن الوزارة استحدثت لائحة للرعاية التجارية والتي تهدف إلى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، كما تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية لتناسب كافة الشرائح من بنوك وشركات ومؤسسات في المقابل تحصل الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها، كما تحصل أيضا على خصومات لإقامة الفعاليات أو المؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو 50 بالمئة، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو أربعين بالمئة طبقا للشريحة التي تشارك بها الجهة الراعية.

وأكدت "زيدان" أن وزارة الآثار تعمل جاهدة نحو الاستغلال الأمثل للمناطق والمتاحف ودمج القطاعات الوطنية والخاصة بما يساهم في رفع كفائتها الخدمية وجذب المزيد من الزائرين وفي نفس الوقت تنمية الموارد المالية للوزارة.

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