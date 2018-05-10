زعيم حماس في غزة يؤيد اقتحام السياج الفاصل مع إسرائيل

أعلن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الخميس، أنه لا يرى ضيرا من قيام آلاف الفلسطينيين باقتحام السياج الحدودي مع إسرائيل خلال احتجاجات مقررة الأسبوع المقبل تتزامن مع انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس.



وفي أول لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ تعيينه رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017، عبر السنوار عن رغبته في رؤية آلاف الفلسطينيين يعبرون باتجاه إسرائيل ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر.



وردا على سؤال عما يريده من الاحتجاجات الإثنين والثلاثاء المقبلين، قال السنوار إن إسرائيل لم تحدد حدودها.



وتساءل السنوار «ما المشكلة عندما يكسر مئات آلاف المواطنين السياج الفاصل، هذه ليست حدود».

